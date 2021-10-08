Curling 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön elemeleri

Curlingde 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön elemeleri maçında Türkiye Karışık Çiftler Milli Takımı, Portekiz'i 8-7 mağlup etti.

Erzurum Curling Salonu'nda düzenlenen ve 22 ülkeden yaklaşık 300 sporcunun katıldığı organizasyon kentte devam ediyor.

Karışık çiftler kategorisinin son maçında Portekiz ile karşılaşan Türkiye, müsabakadan 8-7 galip ayrılarak ön eleme yaptığı 5 maçı da kazanmayı başardı.

Ay-yıldızlılar, daha önce Slovakya'yı 12-1, Brezilya'yı 12-3, Nijerya'yı 14-0, Kazakistan'ı ise 9-8 yenmişti.

Türkiye Karışık Çiftler Milli Takımı, ön elemede çıktığı bütün maçları kazanarak Hollanda'da yapılacak eleme müsabakalarına katılmayı hak etti.

Bugün yapılan maçlarda alınan diğer sonuçlar ise şöyle:

Kazakistan: 6 - Letonya: 9, Danimarka: 7 - Belarus: 5