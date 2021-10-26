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Dünya Erkekler Boks Şampiyonası - Son Dakika

Dünya Erkekler Boks Şampiyonası

26.10.2021 22:23
Dünya Erkekler Boks Şampiyonası

Dünya Erkekler Boks Şampiyonası, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürüyor.

Dünya Erkekler Boks Şampiyonası, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürüyor.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun ikinci gününde 2 milli sporcu ringe çıktı.

Şampiyonada 51 kiloda mücadele eden Ramazan Demir, ilk tur müsabakasında Venezuelalı rakibi Miguel Ramos'a, 92 kiloda Emir Büyükdağ ise ilk tur karşılaşmasında Sırp rakibi Sadam Magomedov'a yenilerek elendi.

Organizasyona yarın devam edilecek.

Sırbistan, Türkiye, Belgrad, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Dünya Erkekler Boks Şampiyonası - Son Dakika Spor


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