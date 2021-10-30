Üye Girişi
Dünya Erkekler Boks Şampiyonası - Son Dakika

Dünya Erkekler Boks Şampiyonası

30.10.2021 20:14
Dünya Erkekler Boks Şampiyonası

Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda 63,5 kiloda mücadele eden milli sporcu Kerem Özmen, adını son 16 turuna yazdırdı.

Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda 63,5 kiloda mücadele eden milli sporcu Kerem Özmen, adını son 16 turuna yazdırdı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen şampiyonanın 6. gününde 3 milli sporcu ringe çıktı.

İkinci turda Sırp rakibi Pavel Fedorov'u mağlup eden Kerem Özmen, son 16 turuna yükseldi.

Birol Aygün, 75 kilo maçında Kübalı Yoenlis Hernandez Martinez'e, Kaan Aykutsun ise 80 kiloda Sırp Vladimir Mironchikov'a yenilerek şampiyonaya veda etti.

Milli Sporcu, Sırbistan, Türkiye, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Dünya Erkekler Boks Şampiyonası - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Konyaspor maçında sakatlanan Fenerbahçeli Altay gözyaşları içinde sahayı terk etti 20:29 Son Dakika: Konyaspor maçında sakatlanan Fenerbahçeli Altay gözyaşları içinde sahayı terk etti AK Parti MKYK üyesi Abdurrahman Kurt'tan 20:10 AK Parti MKYK üyesi Abdurrahman Kurt'tan "Kürdistan" gözaltısına tepki: Doğru bulmuyorum Son Dakika: Türkiye'de 30 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 23 bin 96 yeni vaka tespit edildi 19:32 Son Dakika: Türkiye'de 30 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 23 bin 96 yeni vaka tespit edildi
G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi 17:47 G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi Hükümetten EYT'liler için yeni formül: Emekliliği bekleme süresinin 2-3 yıl geriye çekilmesi gündemde 17:08 Hükümetten EYT'liler için yeni formül: Emekliliği bekleme süresinin 2-3 yıl geriye çekilmesi gündemde Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor 16:44 Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor
Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unuttu 15:32 Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unuttu Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı 15:12 Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı

Son Dakika Haberleri
17:48 Bölge esnafı et fiyatlarının düşmesi için mezbaha istiyor
17:47 Bakan Süleyman Soylu: Sınırlarımızın dışına kim çıkma diyorsa hain oğlu hain onlardır
17:47 G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi
17:26 Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar
17:24 Otopsi raporunun değiştirildiğini ileri süren Aleyna Çakır'ın babası kızının mezarının açılmasını talep ediyor
17:17 İstanbul hava durumu! Yarın yağmur var mı? Hangi illerde yağış var?
16:45 Beşiktaş'ta bir kayıp daha! Batshuayi, Hatay maçına devam edemedi
16:44 Kim Milyoner Olmak İster'de "menemen" sorusu tartışma yarattı
16:43 Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor
16:22 Ebru Gündeş'in yıllar önceki fotoğrafları ortaya çıktı
Kanarya zirveden hızla uzaklaşıyor! Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu Kanarya zirveden hızla uzaklaşıyor! Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu         
20:55
Konya'da yaşananlar Vitor Pereira'yı çileden çıkardı! Portekizli sinirden yerinde duramadı Konya'da yaşananlar Vitor Pereira'yı çileden çıkardı! Portekizli sinirden yerinde duramadı         
20:18
Son Dakika: ABD Başkanı Biden, Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek Son Dakika: ABD Başkanı Biden, Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek         
19:51
Ödüllü polis, aracında 25 kilo uyuşturucu ile yakalandı Ödüllü polis, aracında 25 kilo uyuşturucu ile yakalandı         
18:44
Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar         
17:27
Kim Milyoner Olmak İster'de Kim Milyoner Olmak İster'de "menemen" sorusu tartışma yarattı         
16:45
Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı         
16:09
Konserde Galatasaray'a küfredilince, Gülşen sahneden ayrıldı Konserde Galatasaray'a küfredilince, Gülşen sahneden ayrıldı         
15:23
Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan         
15:08
Şarkıcı Serpil Benay'dan gündemi sarsacak itiraf: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım Şarkıcı Serpil Benay'dan gündemi sarsacak itiraf: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım         
14:02
Lokomotiv'in güzel tribün lideri Elizaveta, Galatasaraylı Kerem ve Morutan'dan etkilendiğini itiraf etti Lokomotiv'in güzel tribün lideri Elizaveta, Galatasaraylı Kerem ve Morutan'dan etkilendiğini itiraf etti         
13:52
Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı         
12:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak         
11:53
Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi         
10:07
Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu         
09:29
AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu         
09:11
Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı         
23:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2021 21:20:30. #1.13#
SON DAKİKA: Dünya Erkekler Boks Şampiyonası - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement