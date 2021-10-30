Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda 63,5 kiloda mücadele eden milli sporcu Kerem Özmen, adını son 16 turuna yazdırdı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen şampiyonanın 6. gününde 3 milli sporcu ringe çıktı.

İkinci turda Sırp rakibi Pavel Fedorov'u mağlup eden Kerem Özmen, son 16 turuna yükseldi.

Birol Aygün, 75 kilo maçında Kübalı Yoenlis Hernandez Martinez'e, Kaan Aykutsun ise 80 kiloda Sırp Vladimir Mironchikov'a yenilerek şampiyonaya veda etti.