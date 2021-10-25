Dünya Erkekler Boks Şampiyonası Sırbistan'da başladı

67 kiloda mücadele eden Adem Furkan Avcı ise Hindistanlı rakibi Akash'a mağlup olarak elendi.

Şampiyonada 57 kiloda mücadele eden Nurettin Ovat, ilk tur müsabakasında İspanyol rakibi Antonio Barrul Fernandez'i mağlup ederek üst tura yükseldi.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun ilk gününde 2 milli sporcu ringe çıktı.

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