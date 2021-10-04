Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular Selahattin Kılıçsallayan, Mustafa Kaya, Süleyman Karadeniz, Mehlika Öztürk ve Merve Karadeniz, organizasyona veda etti.

Erkekler serbest stilde 65 kilo repesaj müsabakasında Hint Rohit Rohit'e 12-2 sayı tuşuyla yenilen Selahattin Kılıçsallayan, bronz madalya maçına çıkma şansını değerlendiremedi.

70 kilo ilk turunda Yemenli Hüseyin Abdullah Al Azzani'yi 10-0 sayı tuşuyla yenen Avrupa şampiyonu Mustafa Kaya, ikinci turda Gürcü Zurabi Iakobishvili'ye 7-2 mağlup olarak elendi.

Avrupa şampiyonu bir diğer milli güreşçi Süleyman Karadeniz, 97 kilo ilk turunda Nepalli Sumir Kumar Sah'ı 10-0 sayı tuşuyla yendi. Çeyrek finalde Ukraynalı Mahamed Zakariiev'e 3-2 öndeyken son dakikada verdiği puanlarla 6-3 yenilen Süleyman da rakibinin finale çıkamamasıyla madalya şansını kaybetti.

Kadınlarda 55 kiloda mücadele eden Mehlika Öztürk, Nijeryalı Esther Omolayo Kolawole'ye 10-4, 62 kiloda güreşen Merve Karadeniz, Belaruslu Veranika Ivanova'ya 13-2 sayı tuşuyla yenilerek organizasyona veda etti.