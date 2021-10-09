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Dünya Güreş Şampiyonası - Son Dakika

Dünya Güreş Şampiyonası

09.10.2021 20:48
Dünya Güreş Şampiyonası

Milli güreşçi Osman Yıldırım, Norveç'te düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda 5. oldu.

Milli güreşçi Osman Yıldırım, Norveç'te düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda 5. oldu.

Oslo'da devam eden organizasyonda repesaj müsabakasında Litvanyalı Mantas Knystautas'ı 2-1 yenen Osman, bronz madalya maçı yapma hakkı kazandı.

Büyüklerde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılan milli güreşçi, 130 kilo üçüncülük mücadelesinde Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya alan Gürcü Iakobi Kajaia ile karşılaştı.

Rakibine 2-1 yenilen Osman, sıkletinde organizasyonu 5. sırada tamamladı.

Murat ve Metehan'ın bronz madalya şansı sürüyor

Milli sporcular Murat Fırat ve Metehan Başar, yarın repesaj maçına çıkacak.

Grekoromen stilde 67 kiloda mücadele eden Murat Fırat, çeyrek finalde Rus Nazir Rachidovitch Abdullaev, dünya şampiyonu Metehan Başar ise 87 kilo çeyrek finalinde Belaruslu Kiryl Maskevich'e yenildi.

Milli güreşçiler, yenildikleri rakiplerinin finale yükselmesiyle repesaj hakkı elde etti.

Oslo'da grekoromen stil 63 kiloda güreşen Mehmet Çeker ise elendi.

2021 Dünya Güreş Şampiyonası yarın sona erecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Dünya Güreş Şampiyonası - Son Dakika Spor


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