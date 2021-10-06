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Elazığ'da tenis kortu inşa çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Elazığ'da tenis kortu inşa çalışmaları devam ediyor

06.10.2021 09:35
Elazığ'da tenis kortu inşa çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Elazığ'da bir kapalı bir tane de açık tenis kortu yapım çalışmaları devam ediyor.

Elazığ'da bir kapalı bir tane de açık tenis kortu yapım çalışmaları devam ediyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün gençlik için yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda kent merkezi Abdullahpaşa bölgesinde yer alan Çok Amaçlı Spor Merkezi yanında iki adet açık tenis kortunun tamamen yenilenmesi ilaveten bir tane kapalı bir tanede açık tenis kortu yapımı ve çevre düzenlemesi işi büyük bir hızla sürüyor. Çalışmaları devam eden tesisler hakkında açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamalarda, "Müdürlüğümüze ait kapalı tenis kortunun olmaması ve var olan iki adet tenis kortunun da ihtiyaca cevap vermemesi sebebiyle merkezinde iki adet açık tenis kortumuzu tamamen yenileyip ayrıca bir kapalı bir tane de açık tenis kortu daha yaparak toplamda dört adet tenis kortunun yapımı devam ediyor. Böylece gerçekleştireceğimiz sportif organizasyonlar için en az dört tenis kortunun olması şartını da tamamlamış olacağız. Böylece hem gençlerimiz hem de tenis severler için tenis kortlarımız çok elverişli hale gelmiş olacak. İlimiz sporuna ve gençlerimize hayırlı olsun" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ'da tenis kortu inşa çalışmaları devam ediyor
Elazığ'da tenis kortu inşa çalışmaları devam ediyor
Elazığ'da tenis kortu inşa çalışmaları devam ediyor
Elazığ'da tenis kortu inşa çalışmaları devam ediyor

Elazığ, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığ'da tenis kortu inşa çalışmaları devam ediyor - Son Dakika Spor


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