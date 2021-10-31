Elazığlı 3 sporcu milli takıma seçildi

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü Bocce takımından 3 sporcu milli takıma seçildi.

25-26 Ekim tarihleri arasında Antalya Kemer'de gerçekleşen Bocce Milli Takım seçmelerinde Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü Bocce takımından Ahmet Karakaş, Beyza Yıldırım, Aleyna Yalçın milli takıma seçildi. Aynı zamanda milli takıma seçilen sporcular, Uluslararası Bocce Turnuvasında Petank, Raffa ve Volo disiplinlerinde dereceler elde etti.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Biz bocce branşının Elazığ'da temellerini attık. Spor kompleksimizde Çok Amaçlı Spor Merkezinin yanında yeni bir nizami bocce sahası yapıyoruz. Bu sahayla birlikte sporcularımızın tüm ihtiyaçlarıyla bire bir ilgileniyoruz. Uzun yıllar bocce sporu Elazığ' da kendinden söz ettirecek. Bocce sporu yıllar sonra Elazığ' da çok iyi yerlere gelebilecek. Çünkü milli takımlara sporcular veriyoruz. Bu sporcularımızın uluslararası turnuvalarda başarılar elde edebilmesi için büyük bir gayret gösteriyoruz. Bugün bu uluslararası turnuvada alınan derecelerde bunun en büyük göstergesi" dedi. - ELAZIĞ