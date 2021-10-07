Elazığspor, Gümüşhane yolcusu

Elazığspor, 1954 Kelkit Belediyespor maçı için yarın Gümüşhane'ye gidecek.

TFF 3. Lig 1. Grubun 6. haftasında 1954 Kelkit Belediyespor'la karşı karşıya gelecek olan Elazığspor'da bu maçın gidiş-dönüş programı netleşti. Cuma sabah saatlerinde yapılacak olan antrenmanının ardından saat 14.00'da yola çıkacak bordo-beyazlı kafile konaklayacağı otele yerleşecek. Kafile, cumartesi günü oynanacak olan maçın ardından ise yine karayoluyla Elazığ'a dönecek. - ELAZIĞ