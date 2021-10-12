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Erdemir, spor tesislerini bölge sporcularının hizmetine açtı - Son Dakika

Erdemir, spor tesislerini bölge sporcularının hizmetine açtı

12.10.2021 17:04
Erdemir, spor tesislerini bölge sporcularının hizmetine açtı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir) ve Karadeniz Ereğli İlçe Spor Müdürlüğü arasında imzalanan protokol doğrultusunda yeni dönemde bölgedeki amatör spor kulüplerine kapılarını açtı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir) ve Karadeniz Ereğli İlçe Spor Müdürlüğü arasında imzalanan protokol doğrultusunda yeni dönemde bölgedeki amatör spor kulüplerine kapılarını açtı.

Erdemir ve Karadeniz Ereğli İlçe Spor Müdürlüğü arasında Erdemir Stadı'nın amatör küme maçları ve idmanları için kullanılmasına ilişkin bir protokol imzalandı. Protokole göre Erdemir Stadı Eylül 2021-Mayıs 2022 döneminde bedelsiz olarak İlçe Spor Müdürlüğü kullanımına tahsis edildi.

Bölge sporu ve sporcularının gelişmesine katkı sağlamak için girişimlerde bulunan Erdemir yönetimi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Erdemir, bölgenin ekonomik olarak kalkınmasına sunduğu katkıların yanı sıra sürdürdüğü toplumsal projelerle de bölge halkına 56 yıldır değer katmaya devam ediyor. Eğitime ve Kdz. Ereğli'nin kültürel miraslarına yönelik yürüttüğü projelerin yanı sıra spor alanında da tesislerinin kapılarını gençlere ve çocuklara açan Erdemir, gerçekleştirdiği iş birliği ile bölge sporu ve sporcularının gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Bölgedeki amatör spor kulüpleri hafta içi 16.00-20.00, hafta sonu ise 10.00-17.00 saatleri arasında stattan yararlanmaya başladı. Erdemir Kapalı Spor Salonu da Karadeniz Ereğli Belediyesi Kız ve Erkek Basketbol takımları, Paravolley ve diğer salon takımlarının antrenmanları için tahsis edildi.

Erdemir spor tesisleri geçmişten günümüze gerek Erdemir çalışanlarına gerekse bölgedeki eğitim kurumlarına, amatör kulüplere, amatör liglere ve veteran takımlara hizmet vermeye devam ediyor." - ZONGULDAK

Erdemir, spor tesislerini bölge sporcularının hizmetine açtı
Erdemir, spor tesislerini bölge sporcularının hizmetine açtı
Erdemir, spor tesislerini bölge sporcularının hizmetine açtı

Zonguldak, Karadeniz, Erdemir, Ereğli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erdemir, spor tesislerini bölge sporcularının hizmetine açtı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Erdemir, spor tesislerini bölge sporcularının hizmetine açtı - Son Dakika
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