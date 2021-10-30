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Erdoğan: "Haklı bir galibiyet aldık" - Son Dakika

Erdoğan: "Haklı bir galibiyet aldık"

30.10.2021 20:24

- Erdoğan: "Haklı bir galibiyet aldık" A. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, maçtan önce futbolcularla konuştuğunda bu maçları almak için alın terimiz ile birlikte belki kanlarını da bırakmaları gerektiğini konuştuğunu söyledi.

- Erdoğan: "Haklı bir galibiyet aldık"

HATAY - A. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, maçtan önce futbolcularla konuştuğunda bu maçları almak için alın terimiz ile birlikte belki kanlarını da bırakmaları gerektiğini konuştuğunu söyledi.

Süper Lig'in 11. hafta maçında evinde karşılaştığı Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden A. Hatayspor'da Teknik Direktör Ömer Erdoğan, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Türkiye'nin en geniş ve kaliteli kadrosuna sahip kadrosuna karşı galip geldiklerini belirterek, "Güzel bir galibiyet oldu. Maçtan önce futbolcu arkadaşlarımla konuştuğumuzda bu maçları almak için alın terimiz ile birlikte belki kanımızı da bırakmamız gerektiğini söyledim. Tabi maçta Burak Öksüz'ün kafası yarılınca bu da gerçek oldu. Ona da geçmiş olsun diyorum. Bu maçlar gerçekten zor maçlar. Karşınızda Türkiye'nin en geniş ve kaliteli kadrosuna sahip olan geçen senenin şampiyonu vardı. İlk 15-20 dakika baskılı oynamak istiyorduk. Bu baskıda da attığımız gol ile öne geçtik. İkinci golü de kaçırdık, belki maçı daha rahat bir şekilde bitirebilirdik. 1-0 riskli bir skor. Daha fazla mücadele eden ve doğruları yapan bir Hatayspor vardı. Haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Rakibe fazla pozisyon vermedik. Takım halinde Diouf'dan başlayarak iyi bir savunma yaptık. Hücum anlamında da akıllı oynayarak gerektiği zaman doğru pozisyonlara girdik. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum inanılmaz güzel bir atmosfer vardı. Onların coşkusu ile oyuncularım hiçbir zaman oyundan kopmadı. Son dakikaya kadar mücadele ettiler. Bu maçın bugün keyfini çıkaracağız, önümüzde ki Adana Demirspor maçına hazırlanarak iyi bir sonuçla tamamlamak istiyoruz" dedi.

Erdoğan, hakem Cüneyt Çakır'ın maçı 9 dakika uzatması ile ilgili olarak ise, "İlk yarı 7 dakikalık uzatma verildi. Burak'ın kafasının kanaması dolayısı ile. Ancak 9 dakikayı bizde gördüğümüzde inanmadık ama demek ki Cüneyt Çakır bu konularda tecrübeli. İnandığım bir hakem, oyunculuk dönemimde de maçlarında rahat bir şekilde oynadığım bir hakem. Kendisi de dünya çapında bir hoca, demek ki oyun durmuş ki 9 dakika uzattı. O 9 dakikayı da gol yemeden tamamladık" dedi.

Erdoğan: Haklı bir galibiyet aldık
Erdoğan: Haklı bir galibiyet aldık
Erdoğan: Haklı bir galibiyet aldık
Erdoğan: Haklı bir galibiyet aldık

Ömer Erdoğan, Hatayspor, Beşiktaş, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erdoğan: 'Haklı bir galibiyet aldık' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Erdoğan: "Haklı bir galibiyet aldık" - Son Dakika
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