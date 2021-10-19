Ergene Velimeşespor'da galibiyet sevinci

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Tekirdağ'ın profesyonel liglerdeki tek temsilcisi Ergene Velimeşespor'un İnegölspor karşısında elde ettiği galibiyetin ardından açıklama yapan Kulüp Başkanı Serkan Bezgin, bunun henüz başlangıç olduğunu, galibiyet serisinin devam edeceğine ve Ergene Velimeşespor'un kısa sürede hak ettiği yere geleceğine inandığını söyledi.

TFF 2. Lig'in ilk 7 haftasında galibiyete hasret kalan Ergene Velimeşespor, ilk galibiyetini konuk ettiği İnegölspor karşısında elde etti. Maçın ardından değerlendirmede bulunan ve bu skorla takım üzerindeki olumsuz havanın değiştiğini belirten Kulüp Başkanı Serkan Bezgin, "Bu galibiyete takımın, şehrin, bölgemizin çok ihtiyacı vardı. Ergene Velimeşespor'un kadro kalitesi bulunduğumuz konumu kesinlikle hak etmiyor. İnegölspor galibiyeti ile birlikte hızla tırmanışa geçeceğimize ve seri galibiyetler alacağımıza yürekten inanıyorum. Çünkü oyuncularımızın karakterine, kalitesine, teknik heyetimizin bilgi birikimi ve deneyimine güveniyoruz" dedi.

Ergene Velimeşespor'a desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ettiğini de sözlerine ekleyen Bezgin, "Gerek maddi, gerekse manevi destek veren herkese, maçlarımıza gelerek takımımızı 90 dakika boyunca destekleyen taraftarlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Şimdi sırada Niğde deplasmanı var. Orada da kazanmak istiyoruz. Ardından sahamızda oynayacağımız Adıyaman maçına tüm sporseverleri şimdiden davet ediyor, takımımızın yanında destekçi olmalarını istiyorum" diye konuştu.

"Kaymakamımız ve başkanımıza teşekkür ediyorum"

Serkan Bezgin, Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı ve Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'e ayrıca teşekkür ettiğini aktararak, "Tekirdağ'ın profesyonel liglerdeki tek temsilcisi, gururumuz Ergene Velimeşespor'umuza desteklerinden dolayı Ergene Kaymakamımız Mehmet Emin Taşçı'ya ve Ergene Belediye Başkanımız Rasim Yüksel'e ayrıca teşekkür ediyorum" cümlelerine yer verdi

Başkan Bezgin, Ergene Velimeşespor'un puan cetvelinde bulunduğu konumun kimseyi yanıltmaması gerektiğini ifade ederek, her takımı yenebilecek güce sahip olduklarını dile getirdi ve alt sıralardan kısa süre de kurtulmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi. - TEKİRDAĞ