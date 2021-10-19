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Federasyon başkan adaylarından "yüzde 15 imza şartı" eleştirisi - Son Dakika

Federasyon başkan adaylarından "yüzde 15 imza şartı" eleştirisi

19.10.2021 16:04
Federasyon başkan adaylarından

Türkiye Boks Federasyonunun eski başkanı Hasan Rüzgar, Türkiye Atletizm Federasyonunun yönetim kurulu eski üyesi Ergüder Uzun ve gazeteci Ömer Şan, federasyon seçimlerinde yeni yönetmeliklerin uygulanması gerekirken, genel kurulların yine eski yönetmelikler doğrultusunda yapılmaya...

Türkiye Boks Federasyonunun eski başkanı Hasan Rüzgar, Türkiye Atletizm Federasyonunun yönetim kurulu eski üyesi Ergüder Uzun ve gazeteci Ömer Şan, federasyon seçimlerinde yeni yönetmeliklerin uygulanması gerekirken, genel kurulların yine eski yönetmelikler doğrultusunda yapılmaya çalışıldığını savundu.

Rüzgar, Uzun ve Şan, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde ortak basın açıklaması yaptı.

Gazeteci Şan tarafından okunan açıklamada, Danıştay 10. Dairesinin almış olduğu kararla, adayların üye sayısının yüzde 15'i oranında imza toplaması ve adaylık ücreti ödemesi şartlarının kaldırıldığı belirtildi.

Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulunun federasyonlara birer yazı göndererek, seçimlerin eski sisteme göre yapılmasını istediği aktarılarak, "Danıştay kararının gelecek (2020) seçimlerde uygulanması koşulu ile mevcut yargı kararları yok sayılarak, hukuksuz sayılabilecek bir şekilde, 2016'daki federasyon başkanlıklarının seçimleri yapılmıştı. İdare, bu işlem ve eylemlerin yargı kararıyla ortadan kaldırılması durumunda, yeniden hukuka uygun olan idari işlem ve eylemlere ilişkin düzenleme yapmak ve bunları yerine getirmek zorundadır. Yeni yönetmeliklerin uygulanması gereken federasyon seçimlerinin, yine eski yönetmelikler doğrultusunda yapılmaya çalışıldığı görülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Ortak açıklamada, federasyon seçimlerinin yok hükmünde sayılacağı iddia edilerek, şunlar kaydedildi:

"Spor federasyonlarından genel kurullarla ilgili yapılan duyurularda, seçim statüleri ve adaylık başvuru koşullarında halen eski yönetmeliklerdeki yüzde 15'lik yazılı öneri teklifi ile adaylık katkı payı şartı getirilmektedir. Bu durum yasal ve hukuki olmadığı gibi, anayasaya, hukuka ve yargı kararlarına da aykırıdır. Kesinleşmiş bu kararların uygulanmaması nedeniyle, yapılacak olan federasyon seçimleri, dolayısıyla başkan ve yönetim kurulları 'butlan' duruma düşecek ve önemli bir dizi hukuki krize neden olacaktır. Bu durum aynı zamanda spor hukukuna uygun olmadığı gibi, hukuk devleti ilkesi ile de bağdaşmayacaktır. Hukuki bir garabet ortaya çıkaracaktır."

Ortak bildirinin ardından konuşan Ergüder Uzun, Türkiye Atletizm Federasyonu başkanlığına aday olduğunu açıklayarak, "31 Ekim 2021 Pazar günü yapılacağı duyurulan Türkiye Atletizm Federasyonu Genel Kurulu'nda, Türkiye Atletizm Federasyonu başkanlığına adaylığımın kabulü ve genel kurula başkan adayı olarak seçimlere, yönetim kurulu blok listem ile katılmam hususunda gereğinin yapılmasını istiyorum. Adaylığım kabul edilmez ise tüm yasal haklarımı kullanacağımı da beyan etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye Boks Federasyonu başkanlığına aday olduğunu söyleyen Hasan Rüzgar da yüzde 15 üye imzası kararının hukuka aykırı olduğunu dile getirerek, "Bütün bunların yanında bugün hukuksuz, yasa ve yönetmeliklere aykırı bir şekilde uygulanan mevcut yönetmelik gereği, delegeye ulaşma imkanı da zaten yok gibi. Delegenin adı soyadı var, adresi, telefonu yok." ifadelerini kullandı.

Rüzgar, konuşmasında sporda bilimselliğin gerekli olduğunun altını da çizdi.

Türkiye Atletizm Federasyonu, Ömer Şan, Türkiye, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Federasyon başkan adaylarından 'yüzde 15 imza şartı' eleştirisi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Federasyon başkan adaylarından "yüzde 15 imza şartı" eleştirisi - Son Dakika
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