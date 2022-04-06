Spor federasyonları, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Spor federasyonları, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

06.04.2022 17:44
Spor federasyonları, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Spor federasyonları, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Spor federasyonları, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla ulusal mücadelemizi ve kahramanlık destanı yazan milletimizin sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulan Anadolu Ajansı'nın 102. yılını kutlarız. Dünyanın köklü kuruluşlarından Anadolu Ajansı'na nice başarılı yıllar dileriz." denildi.

Voleybol Federasyonu, Judo Federasyonu, Modern Pentatlon Federasyonu, Atıcılık ve Avcılık Federasyonu ve Satranç Federasyonu da sosyal medya hesaplarından kutlama mesajları paylaşırken, İşitme Engelliler Federasyonu ise kutlamayı "İşitme engelli sporcuların sesi Anadolu Ajansı'nın 102. yaşı kutlu olsun." ifadesiyle yaptı.

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Anadolu Ajansı, Türkiye, Medya, Gazi, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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