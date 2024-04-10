Spor federasyonları, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde yer alan mesajda, "Ülkemizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlar, sevdiklerinizle birlikte sağlık ve mutluluk dolu nice bayramlar dileriz." denildi.
Federasyon başkanı Mehmet Akif Üstündağ da sosyal medya hesabından,"Ramazan Bayramı tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirsin. Herkese sevdikleriyle beraber mutlu bayramlar dilerim." mesajını paylaştı.
Türkiye Hentbol Federasyonunun internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Millet olarak dayanışma ruhu ile birlik beraberliğimizi pekiştirecek bir Ramazan Bayramı'nı daha hep birlikte yaşıyoruz. Ramazan Bayramı'nın ülkemize ve milletimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor; hentbol ailemiz ve milletimizin bayramını kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.
Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç da "Mübarek Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar, sevdiklerinizle sağlık ve huzur dolu nice bayramlar dilerim." paylaşımında bulundu.
Son Dakika › Spor › Spor Federasyonları Ramazan Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika
Altay, Trendyol 1. Lig'de Eyüpspor'a 4-1 yenildiği maçta 1 gol atarak 4 maçlık gol hasretine son verdi. Altay, mali sıkıntılar ve transfer yasağı nedeniyle zor günler geçirirken, borçları ve şirketleşme iddiaları da gündemde.
Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, tekvandoda lisanslı sporcu sayısının 800 bine ulaştığını belirtti. Şahin, Türkiye'nin tekvandoda lisanslı sporcu sayısı ve başarılarıyla dünya genelinde önde olduğunu ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin 2023 yılında Avrupa şampiyonu olduğunu ve Dünya Tekvando Şampiyonası'nda takım halinde şampiyonluk elde ettiğini söyledi. Şahin, gelecek hedeflerinin Avrupa Şampiyonası'nda başarılarını artırmak ve Paris 2024 Olimpiyatları'nda İstiklal Marşı'nı okutmak olduğunu vurguladı.
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e ev sahipliği yapacak Mersin'de, geçen yıl finalde kaybettiği Fenerbahçe Alagöz Holding ile yarı finalde karşılaşacak ÇBK Mersin, bu kez kupaya uzanmak istiyor.
Yaptığı sivri çıkışlarla adından söz ettiren spor yorumcusu Ahmet Çakar, çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Çalkantılı bir süreçten geçen Türk futboluna yakın zamanda FIFA'nın bir operasyon yapacağını öne süren Çeker, "Sonrasında tutuklamalar olacak" dedi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda kulüp yöneticileri, teknik direktör, futbolcular ve kulüp personelleri bir araya geldi. Bayramlaşma töreni, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Mesajda, Omuz Omuza Dayanışma ve Yardım Kampanyası kapsamında deprem bölgesinde yaşayan depremzedelerle bir araya gelindiği ve çocuklarla yapılan özel maçlara tanıklık edildiği belirtildi. Büyükekşi, Mübarek Ramazan Bayramı'nın hoşgörü, merhamet ve bereket getirmesini temenni etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?