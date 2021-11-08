Spor federasyonlarından 15'inin başkanı değişti

Sualtı, sutopu, karate, özel sporcular, bedensel engelliler ve görme engelliler spor federasyonlarının genel kurulları henüz yapılmadı.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu: Yasin Bölükbaşı

Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu: Niyazi Kurt

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu: Mutlu Türkmen

Başkanları değişmeyen federasyonlar ve delegelerin desteğini yeniden alan isimler şöyle:

Genel kurulu yapılan federasyonlardan 34'ünde mevcut başkan yeniden göreve seçildi. Üç adayın yarıştığı Türkiye Basketbol Federasyonunda başkanlığa yeniden Hidayet Türkoğlu getirildi.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu: Gürsel Çolakoğlu

Seçimde başkanları değişen federasyonlar ve göreve gelen isimler şöyle:

Atıcılık ve Avcılık Federasyonda Gürsel Çolakoğlu, bir oy farkla federasyonun yeni başkanı seçildi.

Türkiye Golf Federasyonunun yeni başkanı Yıldırım Demirören oldu. Federasyonun 21 yıldır başkanlığını yapan Ahmet Ağaoğlu , seçimde aday olmadı.

Olimpiyatlarda 3 bronz madalyayla beklentilerin altında kalınan güreş branşında, olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu Şeref Eroğlu , federasyon başkanlığına seçildi. Eroğlu 152 delegenin oyunu alırken, 2015'ten itibaren başkanlık görevini yürüten Musa Aydın 107 oyda kaldı.

Federasyonların 15'inde başkan değişikliği yaşandı. Güreş, atıcılık ve avcılık, halter, oryantiring, kürek, hentbol, hava sporları, muaythai, golf, binicilik, briç, bisiklet, masa tenisi, üniversite sporları ve işitme engelliler federasyonlarında başkan değişti.

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