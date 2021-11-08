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Spor federasyonlarından 15'inin başkanı değişti - Son Dakika

Spor federasyonlarından 15'inin başkanı değişti

08.11.2021 13:51
Spor federasyonlarından 15'inin başkanı değişti

Tokyo Olimpiyatları'nın ardından 55 federasyondan 49'unda seçim süreci tamamlandı.

Tokyo Olimpiyatları'nın ardından 55 federasyondan 49'unda seçim süreci tamamlandı.

Federasyonların 15'inde başkan değişikliği yaşandı. Güreş, atıcılık ve avcılık, halter, oryantiring, kürek, hentbol, hava sporları, muaythai, golf, binicilik, briç, bisiklet, masa tenisi, üniversite sporları ve işitme engelliler federasyonlarında başkan değişti.

Olimpiyatlarda 3 bronz madalyayla beklentilerin altında kalınan güreş branşında, olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu Şeref Eroğlu, federasyon başkanlığına seçildi. Eroğlu 152 delegenin oyunu alırken, 2015'ten itibaren başkanlık görevini yürüten Musa Aydın 107 oyda kaldı.

Türkiye Golf Federasyonunun yeni başkanı Yıldırım Demirören oldu. Federasyonun 21 yıldır başkanlığını yapan Ahmet Ağaoğlu, seçimde aday olmadı.

Tokyo Olimpiyatları'ndan madalyasız dönen Halter Federasyonunda başkanlığa Talat Ünlü getirildi.

Atıcılık ve Avcılık Federasyonda Gürsel Çolakoğlu, bir oy farkla federasyonun yeni başkanı seçildi.

Seçimde başkanları değişen federasyonlar ve göreve gelen isimler şöyle:

Türkiye Güreş Federasyonu: Şeref Eroğlu

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu: Gürsel Çolakoğlu

Türkiye Halter Federasyonu: Talat Ünlü

Türkiye Oryantiring Federasyonu: Tekin Çolakoğlu

Türkiye Kürek Federasyonu: Erhan Ertürk

Türkiye Hentbol Federasyonu: Uğur Kılıç

Türkiye Hava Sporları Federasyonu: Mehmet Akif Kalaycı

Türkiye Muaythai Federasyonu: Hasan Yıldız

Türkiye Golf Federasyonu: Yıldırım Demirören

Türkiye Binicilik Federasyonu: Hasan Engin Tuncer

Türkiye Briç Federasyonu: Yasemin Merçil

Türkiye Bisiklet Federasyonu: Emin Müftüoğlu

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu: Oktay Çimen

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu: Mehmet Günay

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu: Kerim Vural

Güven tazelediler

Genel kurulu yapılan federasyonlardan 34'ünde mevcut başkan yeniden göreve seçildi. Üç adayın yarıştığı Türkiye Basketbol Federasyonunda başkanlığa yeniden Hidayet Türkoğlu getirildi.

Başkanları değişmeyen federasyonlar ve delegelerin desteğini yeniden alan isimler şöyle:

Türkiye Cimnastik Federasyonu: Suat Çelen

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu: Veli Ozan Çakır

Türkiye Triatlon Federasyonu: Bayram Yalçınkaya

Türkiye Eskrim Federasyonu: Murat Atalı

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu: Mutlu Türkmen

Türkiye Bilardo Federasyonu: Ersan Ercan

Türkiye Yelken Federasyonu: Özlem Akdurak

Türkiye Voleybol Federasyonu: Mehmet Akif Üstündağ

Türkiye Okçuluk Federasyonu: Abdullah Topaloğlu

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu: Eren Üçlertoprağı

Türkiye Kick Boks Federasyonu: Salim Kayıcı

Türkiye Kano Federasyonu: Alper Cavit Kabakçı

Türkiye Ragbi Federasyonu: Murat Pazan

Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu: Niyazi Kurt

Türkiye Hokey Federasyonu: Sadık Karan

Türkiye İzcilik Federasyonu: Hasan Dinçer Subaşı

Türkiye Motosiklet Federasyonu: Bekir Yunus Uçur

Türkiye Tenis Federasyonu: Cengiz Durmuş

Türkiye Dans Sporları Federasyonu: Tolga Han Çinkitaş

Türkiye Atletizm Federasyonu: Fatih Çintimar

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu: Cengiz Toksöz

Türkiye Yüzme Federasyonu: Erkan Yalçın

Türkiye Okul Sporları Federasyonu: Ömür Fatih Karakullukçu

Türkiye Boks Federasyonu: Eyüp Gözgeç

Türkiye Badminton Federasyonu: Murat Özmekik

Türkiye Basketbol Federasyonu: Hidayet Türkoğlu

Türkiye Satranç Federasyonu: Gülkız Tulay

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu: Yasin Bölükbaşı

Türkiye Judo Federasyonu: Sezer Huysuz

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu: Suat Aksu

Türkiye Dağcılık Federasyonu: Ersan Başar

Türkiye Tekvando Federasyonu: Metin Şahin

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu: Hakan Kazancı

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu: Mehmet Zeki Akıncı

Sualtı, sutopu, karate, özel sporcular, bedensel engelliler ve görme engelliler spor federasyonlarının genel kurulları henüz yapılmadı.

Spor Federasyonu, Olimpiyat, Türkiye, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Spor federasyonlarından 15'inin başkanı değişti - Son Dakika Spor


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