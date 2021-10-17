Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk edecek

Ligde oynadıkları son maçlarda Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka 'yı 78-77 yenerken, Fenerbahçe Beko da Bahçeşehir Koleji'ni 79-78 mağlup etti.

AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti'ye yapılacak Hazine yardımı detayları belirlendi! Erken seçim olursa rakam toplamda 1.9 milyara çıkacak

Ümit Karan ve kardeşi arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca savcılığa koştu