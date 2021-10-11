Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ALBA Berlin'e konuk olacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın Almanya temsilcisi ALBA Berlin ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Mercedes-Benz Arena'daki karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.
THY Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Kızılyıldız mts'yi sahasında 61-57 yenen Fenerbahçe Beko, ikinci karşılaşmasında ise Panathinaikos OPAP'a 91-87 mağlup oldu.
Sezona kötü bir başlangıç yapan ALBA Berlin ise Barcelona'ya 96-64 ve LDLC ASVEL'e 71-67 yenildi.
Kaynak: AA
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