Fenerbahçe Beko, yarın Panathinaikos OPAP'a konuk olacak

Panathinaikos OPAP ise 2021-2022'deki ilk karşılaşmasında Fransa temsilcisi AS Monaco'ya deplasmanda 75-63 yenildi.

Fenerbahçe Beko, sezonun ilk maçında Sırbistan 'ın Kızılyıldız mts ekibini evinde 61-57 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında yarın Yunanistan temsilcisi Panathinaikos OPAP ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor