Uğur Dündar: Fenerbahçe güçlü çıkarak kazanacaktır - Son Dakika
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Uğur Dündar: Fenerbahçe güçlü çıkarak kazanacaktır

09.04.2022 11:11

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Uğur Dündar 824 oy ile başkan seçildi.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Uğur Dündar 824 oy ile başkan seçildi. Dündar, "İnşallah çok güzel bir çalışma ortamı sağlayacağız ve dediğim gibi bundan Fenerbahçe güçlü çıkarak kazanacaktır" dedi.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Vefa Küçük, Uğur Dündar, Sait Yılmaz ve Nail Kır, YDK başkanlığı için yarıştı. 14 sandıkta 3 bin 76 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu olağanüstü seçimli genel kurulda 1871 üye oy kullandı. 824 oy alan Uğur Dündar başkanlık koltuğuna otururken, Vefa Küçük 799, Nail Kır 122, Sait Yılmaz 117 oy aldı. 9 oy ise geçersiz sayıldı."ÇOCUKLUK HAYALİM ŞİMDİ GERÇEKLEŞTİ"

Olağanüstü seçimli genel kurulun ardından açıklamalarda bulunan Uğur Dündar, "Orta okul yıllarında Dolmabahçe Stadyumu'nun denize bakan tribünün gişelerinin altında futbolcuların çıkış kapısı vardı. Ben o yaşlarda Fenerbahçe'nin İstanbul Ligi'nde en alt sıralarda yer alan Emniyet, Adalet, Beyoğluspor, Beykoz gibi takımlarıyla Fenerbahçe'nin yaptığı maçlara gider kimi zaman lapa lapa yağan kar altında maçtan sonra bizim futbolcularımızın çıkışlarını beklerdim. Lefterleri, Şerefleri, Can Bartuları, Basri Dilimlileri, Naci Erdemleri dikkatle süzer ve günün birinde acaba ben bu kulübe bir katkıda bulunabilecek miyim diye düşler kurardım. O çocukluk hayalim şimdi gerçekleşti. Bunda Fenerbahçe kazandı. Fenerbahçe için birlik ve bütünlük mottosuyla yola çıkan bu ekibe gönüllü katkılarda bulunan çok değerli çalışma arkadaşlarıma, yönetimde görev alacağımız çok değerli ekibe sonsuz teşekkürler ediyorum. Biz Fenerbahçe'de mevcut olan fay hatlarını derinleştirmek için değil tam tersine kırgınlıkları gidermek, birlik ve bütünlük içinde olmayı sağlamak, Yüksek Divan Kurulu üyelerine hak ettikleri saygıyı ve ilgiyi göstermek, hiçbir gizli ajandası olmayan bir Uğur Dündar olarak her zaman açık tutacağım. Kapımdan bütün Yüksek Divan Kurulu üyelerinin rahatlıkla girebileceği ve kulübümüzün yönetimini başarılı kılmak için elimizden gelen tüm gayreti sergileyeceğimiz bir dönemi başlatıyoruz. Ben Başkan Ali Koç ile adaylığımı ilan etmeden önce yaptığım görüşmede kendisine birlik ve bütünlük için yola çıktığımızı, kimsenin adamı olmayacağımı Fenerbahçe'nin adamı olarak görev yapacağımı net bir şekilde söyledim. Bu sözümün hayata geçtiğini sizler de tanıklık edeceksiniz. İnşallah çok güzel bir çalışma ortamı sağlayacağız ve dediğim gibi bundan Fenerbahçe güçlü çıkarak kazanacaktır. Fenerbahçe'nin güçlü olduğu, birlik ve bütünlük içinde neleri başarabileceğini 3 Temmuz'da hep birlikte yaşadık. İşte bu muazzam gücün çeşitli fay hatlarıyla parçalanıp bölünmesi hiçbir Fenerbahçelinin işine gelmez. Fenerbahçe'nin birliği ve bütünlüğü Türkiye'de özlenen birlik ve bütünlüğün teessüsü yolunda atılmış ciddi bir adımdır ve Türkiye için bir umut ışığıdır. Listemiz kazandı ama en büyük kazanan şanlı tarihe sahip kulübümüzdür. Oylarıyla beni destekleyen YDK üyelerine çok teşekkür ediyorum, oy vermeyenlere de teşekkür ediyorum. Centilmence bir yarış sürdüren değerli rakipleri kutluyorum. Her zaman kazanmak önemli değildir, yarışmak da ayrı bir anlam taşır. En zor yolculuklar ilk adımı atmakla başlar. Umut ediyorum ve şu mübarek günde dua ediyorum ki inşallah bu dargınlıkları, kırgınlıkları sona erdirmek bize nasip olur" diye konuştu.

- İstanbul
Uğur Dündar: Fenerbahçe güçlü çıkarak kazanacaktır
Uğur Dündar: Fenerbahçe güçlü çıkarak kazanacaktır
Uğur Dündar: Fenerbahçe güçlü çıkarak kazanacaktır
Uğur Dündar: Fenerbahçe güçlü çıkarak kazanacaktır
Uğur Dündar: Fenerbahçe güçlü çıkarak kazanacaktır
Uğur Dündar: Fenerbahçe güçlü çıkarak kazanacaktır
Uğur Dündar: Fenerbahçe güçlü çıkarak kazanacaktır
Uğur Dündar: Fenerbahçe güçlü çıkarak kazanacaktır
Uğur Dündar: Fenerbahçe güçlü çıkarak kazanacaktır
Uğur Dündar: Fenerbahçe güçlü çıkarak kazanacaktır
Uğur Dündar: Fenerbahçe güçlü çıkarak kazanacaktır
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Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına Uğur Dündar seçildi Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına Uğur Dündar seçildi Uğur Dündar'dan Vefa Küçük'e ağır gönderme: Soyadınız gibi küçüksünüz Uğur Dündar'dan Vefa Küçük'e ağır gönderme: Soyadınız gibi küçüksünüz

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Uğur Dündar: Fenerbahçe güçlü çıkarak kazanacaktır - Son Dakika


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