FIFA'dan Macaristan'a seyircisiz oynama cezası

FIFA, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İngiltere'ye konuk olduğu maçta taraftarının yol açtığı olaylar nedeniyle Macaristan'a bir maç deplasmanda seyircisiz oynama cezası verdi.

FIFA, 2022 Dünya Kupası elemelerinde, soruşturma başlattığı maçlara ilişkin verdiği cezaları, rapor halinde yayımladı.

Wembley Stadı'nda 12 Ekim'de İngiltere ile Macaristan arasında oynanan I Grubu maçına ilişkin verilen karara göre, konuk ekip taraftarının güvenlik güçleriyle çatışması nedeniyle Macaristan'a bir maç deplasmanda seyircisiz oynama ve 75 bin İsviçre frangı para cezaları verildi.

Macaristan'ın 15 Kasım'da Polonya'ya konuk olacağı maçta, ceza nedeniyle Macar taraftarlar sahaya alınmayacak.

FIFA, Macaristan'ın İngiltere'yi konuk ettiği Budapeşte'de 2 Eylül'de oynanan maçta yaşananlar nedeniyle de ev sahibi takıma 21 Ekim'de çeşitli cezalar vermişti. Söz konusu maçta İngiliz oyunculara ırkçı tezahürat yapıldığı gerekçesiyle Macaristan, biri ertelemeli iki maç seyircisiz oynama ve 200 bin İsviçre frangı para cezalarına çarptırılmıştı.