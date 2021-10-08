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FIFA Dünya Kupası 2022 Afrika Elemeleri - Son Dakika

FIFA Dünya Kupası 2022 Afrika Elemeleri

08.10.2021 23:57
FIFA Dünya Kupası 2022 Afrika Elemeleri

FIFA Dünya Kupası 2022 Afrika Elemeleri ikinci turunda 3 grupta 6 maç oynandı.

FIFA Dünya Kupası 2022 Afrika Elemeleri ikinci turunda 3 grupta 6 maç oynandı.

Cezayir'in Nijer'i 6-1 yendiği maçta Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli de ilk 11'de oynadı ve bir gol attı.

Fildişi Sahili'nin Malavi'yi 3-0 yendiği maçta DG Sivasspor futbolcusu Max Gradel de bir gol kaydetti.

Afrika Elemeleri ikinci turunda günün alınan sonuçları şu şekilde:

A Grubu:

Cezayir-Nijer: 6-1

Cibuti- Burkina Faso: 0-4

D Grubu:

Malavi-Fildişi Sahili: 0-3

Kamerun- Mozambik: 3-1

F Grubu:

Angola- Gabon: 3-1

Mısır- Libya: 1-0

Dünya Kupası, Cezayir, Afrika, Nijer, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor FIFA Dünya Kupası 2022 Afrika Elemeleri - Son Dakika Spor


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