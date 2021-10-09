Üye Girişi
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde üçüncü antrenman seansı sona erdi - Son Dakika

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde üçüncü antrenman seansı sona erdi

09.10.2021 13:36
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde üçüncü antrenman seansı sona erdi

Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinde üçüncü antrenman turları tamamlandı.

Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinde üçüncü antrenman turları tamamlandı.

Intercity İstanbul Park'ın ev sahipliğinde 5,3 kilometrelik pistte gerçekleştirilen ve bir saat süren son antrenman seansında en iyi dereceyi, AlphaTauri pilotu Pierre Gasly yaptı.

Cuma günü yapılan ilk iki antrenman seansının aksine yağışlı hava ve ıslak zemin nedeniyle pilotlar 8. dakikadan itibaren piste çıkmaya başladı. Yağmur lastiklerini takan AlphaTauri pilotları Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda keşif turlarıyla pisti ilk turlayan pilotlar oldu.

Toplam 19 tur atan Fransız pilot Gasly, 1.30.447'lik zamanıyla son antrenman turunun en iyi derecesini elde etti.

Dünkü antrenman seanslarında istediği performansı yakalayamayan Red Bull, takım patronu Christian Horner'ın otomobili iyileştirmek için geceyi garajda geçireceklerini açıklamasının ardından son seansta ilk üçe girdi.

Red Bull'un şampiyonluk mücadelesi veren pilotu Max Verstappen, 11 tur attığı seansı 1.30.611'lik zamanıyla ikinci sırada tamamladı.

Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez ise 1.30.684 ile üçüncü en hızlı isim oldu.

Hamilton, sadece 5 tur attı

İlk iki seansın lideri Hamilton, sadece 5 tur attığı son seansta 1.33.636'lık derecesiyle 18. sırada yer aldı.

Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas, 1.31.996 ile 9. sırada kaldı.

Ferrari pilotlarından İspanyol Carlos Sainz, 1.31.262'lik zamanıyla 4, dün kendisine üst sıralarda yer bulan Charles Leclerc de 1.31.543'lük süresiyle 5'inciliği elde etti.

Islak zemin kontrolü zorlaştırdı

Pilotlar, son antrenman seansında ıslak zemin nedeniyle araçlarını kontrol etmekte zorlandı.

Red Bull'dan Max Verstappen, Aston Martin'den Sebastian Vettel, Ferrari'den Charles Leclerc ve Haas'tan Nikita Mazepin, farklı virajlarda tam spin attıktan sonra tura kaldıkları yerden devam etti.

İki farklı lastik tercihi

Antrenman seansına ilk çıkan pilotlar mavi şeritli yağmur lastiklerini tercih ederken, 20 dakikalık bölümün ardından yağmurun da durmasıyla tüm pilotlar yeşil şeritli ıslak zemin lastiklerine geçiş yaptı.

Yağmur lastikleri 300 kilometre hızla giden bir F1 otomobilinde 80 litre su tahliyesi sağlarken, ıslak zemin lastiklerinde bu rakam 30 litreye düşüyor.

Russell çakıl havuzundan çıkamadı

İkinci virajda aracının kontrolünü kaybeden ve çakıl havuzuna sürüklenen Williams'ın Büyük Britanyalı pilotu George Russell, yeniden hareket edemeyince kırmızı bayraklarla seans durduruldu.

Russell'ın aracı çekici vasıtasıyla padok alanına götürülürken, pistteki tüm pilotlar garaja döndü. Yaklaşık dört dakika sonra antrenman seansı yeniden başladı.

Üçüncü antrenman seansı sonuçları

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde üçüncü antrenman seansında elde edilen en iyi tur dereceleri şöyle:

SürücüTakımSüreFark
1Pierre GaslyAlphaTauri1.30.447

2Max VerstappenRed Bull1.30.611+0.164
3Sergio PerezRed Bull1.30.684+0.237
4Carlos SainzFerrari1.31.262+0.815
5Charles LeclercFerrari1.31.543+1.096
6Fernando AlonsoAlpine1.31.545+1.098
7Kimi RaikkonenAlfa Romeo1.31.572+1.125
8Yuki TsunodaAlphaTauri1.31.981+1.534
9Valtteri BottasMercedes1.31.996+1.549
10Esteban OconAlpine1.32.089+1.642
11Antonio GiovinazziAlfa Romeo1.32.097+1.650
12Sebastian VettelAston Martin1.32.111+1.664
13Mick SchumacherHaas1.32.228+1.781
14Daniel RicciardoMcLaren1.32.270+1.823
15Lando NorrisMcLaren1.32.314+1.867
16Lance StrollAston Martin1.33.348+2.901
17Nikita MazepinHaas1.33.425+2.978
18Lewis HamiltonMercedes1.33.636+3.189
19Nicholas LatifiWilliams1.35.681+5.234
20George RussellWilliams

Grand Prix, Formula 1, Redbull, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde üçüncü antrenman seansı sona erdi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bisikletli sapık kabus oldu! Sabah ortaya çıkıp, kadınları taciz ediyor 13:34 Bisikletli sapık kabus oldu! Sabah ortaya çıkıp, kadınları taciz ediyor Bahçeli'den rektörün aracını kesen öğrencilere sert sözler: Bunlar ajan ve provokatördür 13:05 Bahçeli'den rektörün aracını kesen öğrencilere sert sözler: Bunlar ajan ve provokatördür Uzmanlar uyardı: Bu yıl gripten 60 bin kişi ölebilir 12:56 Uzmanlar uyardı: Bu yıl gripten 60 bin kişi ölebilir
Alpaslan Öztürk'ün sosyal medya paylaşımı başına dert oldu! Rumenler özür bekliyor 12:22 Alpaslan Öztürk'ün sosyal medya paylaşımı başına dert oldu! Rumenler özür bekliyor İstanbul Havalimanı'nda unutulan eşyaları 3'te 1 fiyatına satın almak isteyenler kuyruk oluşturdu 12:16 İstanbul Havalimanı'nda unutulan eşyaları 3'te 1 fiyatına satın almak isteyenler kuyruk oluşturdu Fatih Terim'in istediği transferler için 15 milyon euro bütçe ayrıldı 12:06 Fatih Terim'in istediği transferler için 15 milyon euro bütçe ayrıldı
Almanya'dan sınır dışı edilen Afgan çete lideri Sanger Ahmadi, İstanbul'da yakalandı 11:49 Almanya'dan sınır dışı edilen Afgan çete lideri Sanger Ahmadi, İstanbul'da yakalandı Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar 11:13 Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar

Son Dakika Haberleri
13:35 Messi'den itiraf Oylamada takım arkadaşlarına kıyak geçti
13:33 Bisikletli sapık kabus oldu! Sabah ortaya çıkıp, kadınları taciz ediyor
13:04 Bahçeli'den rektörün aracını kesen öğrencilere sert sözler: Bunlar ajan ve provokatördür
12:56 Talihsiz kadın, kurt sürüsünün saldırdığı keçilerinin başında ağladı: Daha borçlarını bile verememiştik
12:55 Uzmanlar uyardı: Bu yıl gripten 60 bin kişi ölebilir
12:49 Çin'den Tayvan'a zeytin dalı: Barışçıl yollarla yeniden birleşelim
12:35 Bakan Varank, yerli otomobil ile soruları cevapladı:2023'te satışa çıkacak
12:23 "Havana Sendromu" ABD'den sonra şimdi de Almanya'da görüldü
12:22 Alpaslan Öztürk'ün sosyal medya paylaşımı başına dert oldu! Rumenler özür bekliyor
12:05 Fatih Terim'in istediği transferler için 15 milyon euro bütçe ayrıldı
Messi'den itiraf Oylamada takım arkadaşlarına kıyak geçti Messi'den itiraf Oylamada takım arkadaşlarına kıyak geçti         
13:35
Sorgun köyünde raktör römorkunda böbrek taşı döküyorlar Sorgun köyünde raktör römorkunda böbrek taşı döküyorlar         
13:05
Talihsiz kadın, kurt sürüsünün saldırdığı keçilerinin başında ağladı: Daha borçlarını bile verememiştik Talihsiz kadın, kurt sürüsünün saldırdığı keçilerinin başında ağladı: Daha borçlarını bile verememiştik         
12:57
Bakan Varank, yerli otomobil ile soruları cevapladı:2023'te satışa çıkacak Bakan Varank, yerli otomobil ile soruları cevapladı:2023'te satışa çıkacak         
12:36
Her yerde aranan şüphelileri, eğlence mekanında çektirdikleri fotoğraf ele verdi Her yerde aranan şüphelileri, eğlence mekanında çektirdikleri fotoğraf ele verdi         
12:20
Konuk olduğu programda seyirciye dönerek eteğini kaldırdı Konuk olduğu programda seyirciye dönerek eteğini kaldırdı         
12:07
Hava yolu şirketin anlaşmalı olduğu otele eskort çağıran pilot ve kabin memuruna Yargıtay'dan kötü haber Hava yolu şirketin anlaşmalı olduğu otele eskort çağıran pilot ve kabin memuruna Yargıtay'dan kötü haber         
11:52
Son dakika! A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Serdar Aziz ve Kenan Karaman, kamptan ayrıldı Son dakika! A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Serdar Aziz ve Kenan Karaman, kamptan ayrıldı         
11:42
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi         
11:00
Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor         
10:50
Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı         
10:46
Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada         
10:44
Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla ve cezaevinde evlendiği eşi Murat Hanlı'ya 15 yıl hapis Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla ve cezaevinde evlendiği eşi Murat Hanlı'ya 15 yıl hapis         
10:36
Dünyadan sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanlar gizemini koruyor Dünyadan sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanlar gizemini koruyor         
10:24
Stefan Kuntz'un Altay hakkındaki sözleri ortalığı karıştıracak: Kolaya kaçmadım Stefan Kuntz'un Altay hakkındaki sözleri ortalığı karıştıracak: Kolaya kaçmadım         
09:57
Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor         
08:51
Hadise aşka geldi, sevgilisiyle el ele pozunu ilk kez paylaştı Hadise aşka geldi, sevgilisiyle el ele pozunu ilk kez paylaştı         
23:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2021 13:44:13. #1.11#
SON DAKİKA: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde üçüncü antrenman seansı sona erdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement