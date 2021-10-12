Furkan NBA'deki hazırlık maçında Nets'e karşı 27 sayı attı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, takımının Brooklyn Nets'i yendiği ön sezon karşılaşmasında 27 sayı kaydetti.
NBA 2021-2022 sezonu öncesindeki hazırlık maçlarına, 7 karşılaşmayla devam edildi. 76ers, seyircisi önünde çıktığı Nets mücadelesini 115-104 kazandı.
76ers'ta 27 sayı, 4 asist, 3 ribauntla oynayan Furkan, sahanın en skoreri oldu. Isaiah Joe 20 sayı, Andre Drummond da 16 sayı, 6 ribaunt, 6 asistlik katkıda bulundu.
Nets'te Kevin Durant 23 sayı, 7 ribaunt, James Harden 21 sayı ve Jevon Carter 16 sayıyla mücadele etti.
Alperen 10, Ömer 8 sayıyla oynadı
Ligdeki milli basketbolculardan Alperen Şengün, takımı Houston Rockets'ın 107-92 mağlup ayrıldığı Toronto Raptors deplasmanında 10 sayı, 5 ribaunt üretti.
Miami Heat'te oynayan Ömer Faruk Yurtseven ise sahalarında Charlotte Hornets'ı 104-103 yendikleri maçı 8 sayı, 8 ribauntla tamamladı.
Sonuçlar
Toronto Raptors-Houston Rockets: 107-92
Miami Heat-Charlotte Hornets: 104-103
Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets: 115-104
Memphis Grizzlies- Detroit Pistons: 127-92
Utah Jazz- New Orleans Pelicans: 127-96
Portland Trail Blazers- Sacramento Kings: 93-107
Los Angeles Clippers- Minnesota Timberwolves: 100-128
Kaynak: AA
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