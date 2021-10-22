Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Yasin Kol, Özgür Ertem, Cemil Tunç
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Wallace, Karim Hafez, Haddadi, Ndong, Aabid, Mustafa Eskihellaç, Chouiar, Tetteh, Adem Büyük
Altay: Lis, Naderi (Dk. 20 Erhan Çelenk), Björkander, Thiam, Cebrail Karayel, Zeki Yıldırım, Poko, Pinares, Ceyhun Gülselam, Kappel, Bamba
Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Altay karşılaşmasının ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.
15. dakikada Yeni Malatyaspor kontratağında Chouiar'ın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Tetteh'in sert şutunda, kaleci Lis gole izin vermedi.
19. dakikada Karim Hafez'in sol kanattan penaltı noktasına doğru yaptığı ortada Tetteh'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
43. dakikada Altay hızlı hücumunda sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bamba'nın sol ayağıyla uzak köşeye doğru yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.
Kaynak: AA
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