Beypiliç Boluspor: 3-1

STAT: Bitci Timsah Park

HAKEMLER: Bülent Birincioğlu, Muhammet Yumak, Baran Eraslan

TFF 1'inci Lig'in 9'uncu hafta mücadelesinde Bursaspor sahasında konuk ettiği Beypiliç Boluspor'u 3-1 yendi.

3'üncü dakikada Bursaspor öne geçti. Kullanılan kornerde Alaskarov kafayla arkaya doğru aşırdı. Boş durumdaki Mauricio Zalazar kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.22'nci dakikada Bursaspor farkı 2'ye çıkardı Massimo Bruno'nun kullandığı kornerde topa iyi yükselen İsmail Yüksek, meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 2-0.45'inci dakikada Beypiliç Boluspor farkı 1'e indirme fırsatını değerlendiremedi. Sağ kanattan kullanılan kornerde bir anda topu önünde bulan Roshi rahat pozisyonda topu üstten auta gönderdi.51'inci dakikada Bursaspor bir gol daha buldu. Tim Matavz'ın vuruşunda kaleci Selmani'den seken top Bruno'nun önünde kaldı. Bruno düzgün bir vuruşla topu rakip filelere gönderdi.: 3-0.53'üncü dakikada Beypiliç Boluspor farkı 2'ye indirdi. Bregu'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topa dokunan Kabongo Kasongo meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Bursaspor sahasında Bolurspor'u 3-1 mağlup etti.

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- Bursa