Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'de 7. hafta maçları oynandı.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Beyaz Grup:
Anagold24 Erzincanspor- Kırşehir Belediyespor: 1-1
Pazarspor- Kırklarelispor: 1-1
Karatay Termal 1922 Konyaspor- Nazilli Belediyespor: 1-1
Zonguldak Kömürspor- Eskişehirspor: 3-1
Bucaspor 1928- Ankara Demirspor: 2-1
Amed Sportif Faaliyetler- Şanlıurfaspor: 2-2
Tarsus İdmanyurdu- Uşakspor: 1-1
Isparta 32 Spor- Pendikspor: 0-1
Kırmızı Grup:
Adıyaman-Etimesgut Belediyespor: 3-0
Silahtaroğlu Vanspor-Serik Belediyespor: 2-0
Hekimoğlu Trabzon-Ergene Velimeşespor: 3-1
Niğde Anadolu-Afjet Afyonspor: 0-0
Bodrumspor- Kahramanmaraşspor: 4-0
Somaspor- Turgutluspor: 1-1
Sarıyer-An Zentrum Bayburt Özel İdarespor: 3-0
İnegölspor-Diyarbekirspor: 1-0
Ankaraspor- Sakaryaspor: 1-1
Çorum- Sivas Belediyespor: 0-2
Kaynak: AA
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