Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'de 9. hafta müsabakaları tamamlandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Zonguldak Kömürspor- Şanlıurfaspor: 2-4
Karatay Termal 1922 Konyaspor- Eskişehirspor: 4-1
Anagold 24Erzincanspor- Ankara Demirspor: 1-1
Tarsus İdman Yurdu- Nazilli Belediyespor: 1-1
Isparta 32- Kırşehir Belediyespor: 0-0
Akhisarspor- Uşakspor: 1-2
Bucaspor 1928-Teco Karacabey Belediyespor: 2-3
Amed Sportif Faaliyetler- Pazarspor: 1-0
Kırmızı Grup
Somaspor- Kahramanmaraşspor: 2-0
Bodrumspor-An Zentrum Bayburt Özel İdare: 1-2
Silahtaroğlu Vanspor- Sivas Belediyespor: 0-3
Hekimoğlu Trabzon- Turgutluspor: 2-2
İnegölspor- Sakaryaspor: 0-5
Niğde Anadolu-Ergene Velimeşespor: 1-2
Adıyaman-Diyarbekirspor: 1-2
Afjet Afyonspor-Etimesgut Belediyespor: 1-1
Ankaraspor-Serik Belediyespor: 3-2
Çorum- Sarıyer: 5-0
Kaynak: AA
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