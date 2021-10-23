Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'de 9. hafta müsabakaları tamamlandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Zonguldak Kömürspor- Şanlıurfaspor: 2-4

Karatay Termal 1922 Konyaspor- Eskişehirspor: 4-1

Anagold 24Erzincanspor- Ankara Demirspor: 1-1

Tarsus İdman Yurdu- Nazilli Belediyespor: 1-1

Isparta 32- Kırşehir Belediyespor: 0-0

Akhisarspor- Uşakspor: 1-2

Bucaspor 1928-Teco Karacabey Belediyespor: 2-3

Amed Sportif Faaliyetler- Pazarspor: 1-0

Kırmızı Grup

Somaspor- Kahramanmaraşspor: 2-0

Bodrumspor-An Zentrum Bayburt Özel İdare: 1-2

Silahtaroğlu Vanspor- Sivas Belediyespor: 0-3

Hekimoğlu Trabzon- Turgutluspor: 2-2

İnegölspor- Sakaryaspor: 0-5

Niğde Anadolu-Ergene Velimeşespor: 1-2

Adıyaman-Diyarbekirspor: 1-2

Afjet Afyonspor-Etimesgut Belediyespor: 1-1

Ankaraspor-Serik Belediyespor: 3-2

Çorum- Sarıyer: 5-0