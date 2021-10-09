Futbol: TFF 3. Lig

TTF 3. Lig 2. Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında 68 Aksaray Belediyespor'u 3-1 yendi.
Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 nolu sahada oynanan maçın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un gollerini, 20. dakikada Alpay Aldemir ve 60. dakikada Metehan Andaş Özlü atarken, 72. dakikada rakip takımdan Necmi Çoban kendi kalesine gol attı.
68 Aksaray Belediyespor'un golünü ise 43. dakikada Hasan Gündoğdu kaydetti.
Karşılaşma 3-1 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona erdi.
Kaynak: AA
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