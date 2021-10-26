Futbol turnuvasına katılmak için aşılarını yaptırdılar

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi personelleri tarafından aşıya dikkat çekmek amacıyla halı saha futbol turnuvası başlatıldı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nihat Yılmaz, personellerin isteği doğrultusunda pandemi sürecinin stresinden ve aşıya dikkat çekmek amacıyla futbol turnuvası başlattı. 11 takımın yer aldığı turnuvaya sadece aşı takvimini tamamlamış olanlar katıldı. 8 kişinin de turnuvaya katılabilmek için aşılarını yaptırdığı öğrenildi. Tıp fakültesi öğrencilerinin de yer aldığı ve 3'er grupluk müsabakaların ilk karşılaşmaları şu skorlarla sona erdi: Mönchen Glaskov 1-5 Öz Sağlık İş Spor, FC İntern Lokin 4 - 1 BSGücü Spor, 1860 Covid 1 - 12 İntern Milan

Komite Başkanlığını Vahit Özbay ve Muhammet Yılmaz'ın yaptığı turnuva 19 Kasım'da oynanacak olan final müsabakası ile sona erecek. - KARABÜK