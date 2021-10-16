Galatasaray'da 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı devam ediyor

Galatasaray Kulübünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı sürüyor.

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen toplantı, Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında sadece kulüp üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya basın mensupları veya misafirler alınmadı.

Başkan Burak Elmas'ın yer aldığı genel kurula dönemi görüşülen ancak rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören eski başkan Mustafa Cengiz katılmadı. Cengiz yönetimini ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile bazı yöneticiler temsil etti.

2019 yılını kapsayan genel kurul olduğu için yönetim kurulu masasına mevcut yöneticiler oturmadı. Eski yönetim kurulu üyeleri de masaya oturmamayı tercih etti.

Divan heyetinin oluşturulmasının ardından gündem maddeleriyle ilgili gelen talepler değerlendirildi. Ardından 2019 yılı için Mustafa Cengiz başkanlığındaki eski yönetim kurulunun faaliyet raporu sunuldu. Raporların tamamlanmasının ardından üyeler söz alarak görüşlerini dile getirdi.

Yusuf Günay, Florya arazisi eleştirilerine yanıt verdi

Sarı-kırmızılı kulübün eski başkan yardımcısı Yusuf Günay, Florya arazisinin geri alınmasıyla ilgili kendilerine yöneltilen eleştirileri anlayamadığını söyledi.

Florya konusunun son dönemde çok tartışılır olduğunu belirten Günay, "Florya'yı Galatasaray'a geri kazandırma adına hesap verme trajikomik bir durum oldu. Florya ve Riva, Emlak Konut Yatırım Ortaklığı ile yapılan sözleşme çerçevesinde tapuları Emlak Konut'a devredilmişti. Bir taahhüt vardı. 2017 aralık ayında Florya Emlak Konut'a devredilecekti. Bir sürü nedenle bu devir gerçekleşemedi. Kemerburgaz arazinde işgalciler çıkarılmadığı için ilerleme sağlanamadı. Görev süremiz sonunda bu işgalcileri oradan çıkardık. Kemerburgaz, Galatasaray'ın her türlü tasarruf yapabileceği noktada. Florya, 4 yıl evvel 120 milyon liraya vermişim, 4 yıl sonra 120 milyon liraya almışım, tarla vermişim, imar planı yapılmış bir şekilde almışım. Faizin faizi meselesi Florya'yı almadan önce devam eden bir şey. Burada yanlış bir bilgi var. Ben Florya'yı verdim, antrenman yapacak yer yok diye Kemerburgaz'ı aldık. Bu takdir edilecek bir şey." ifadelerini kullandı.

Abdurrahim Albayrak'tan Falcao özeleştirisi

Eski Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Radamel Falcao'nun tutmayan bir transfer olduğunu söyledi.

Transferinden önce Falcao ile basına yansıyan fotoğraflarından dolayı eleştirilen Albayrak, "Falcao için Monako'ya giderek görüşmeler yaptık. Şanssız bir şekilde bir fotoğraf ortaya çıktı. O resmin ortaya çıkmasından dolayı bütün Galatasaraylılardan özür diliyorum. Bir hataydı. Ben, bir gazeteciye vermedim. Çok yakın birine gönderdim. O da kıramadığı bir arkadaşına vermiş. O kişi de basına vermiş." şeklinde görüş belirtti.

Falcao'nun 5 milyon avrodan aşağı imza atmayacağını söylediğini aktaran Albayrak, "Falcao'ya yıllık 5 milyon avro para verdik. İmza parası da bunun içindeydi. Bu transfer tutmadı, olmadı. Dünya çapında bir santrfor ama tutmadı. Bunda benim kadar kimse üzülemez. Beni kahretti. Sisteme mi uymadı diyelim, şanssızlık mı diyelim... Bunu da başkanım (Mustafa Cengiz) tamamen taraftarın istek ve arzularına dayanarak aldı. Falcao'ya 2 yılda 10 milyon avro ödedik." açıklamasında bulundu.

Toplantı, üyelerin görüşleri ve eski yöneticilerin yanıtlarıyla sürüyor.