Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları

Daha sonra gruplar halinde sınırlı alanda pas ve top kapma çalışması gerçekleştirilen antrenmanın ana bölümünde savunma ve hücum varyasyonları üzerinde durulan bir taktik çalışma yapıldığı aktarıldı. Antrenmanın, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.

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