Galatasaray derbi öncesi taraftara açık idman yapacak

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, derbinin son idmanının Nef Stadı'nda yapılacağı belirtilerek, "Takımımız, deplasmanda oynanacak Beşiktaş karşılaşması öncesinde, 24 Ekim Pazar günü son antrenmanını taraftara açık olarak saat 15.00'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda gerçekleştirecek." denildi.

Galatasaray Kulübü, 25 Ekim Pazartesi günü Beşiktaş ile oynayacağı derbi maç öncesi taraftara açık idman yapılacağını duyurdu.

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