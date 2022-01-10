Galatasaray Kadın Judo Takımı'na kol sponsoru

Galatasaray Kadın Judo Takımı'nın yeni kol sponsoru Tunç Holding A.Ş. oldu.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza törenine Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Reha Keskin ve Tunç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan katıldı.

Yönetim Kurulu Üyesi Reha Keskin, "Dinçer Bey'e göstermiş olduğu Galatasaraylılık ve destek için teşekkür ederek söze başlamak istiyorum. Bu bizim için çok değerli ve özel bir sponsorluk. Judo branşımızın ilk sponsorluğu. Bizim için de ayrı bir önemi var. Judo bizim kulübümüzün en başarılı branşı. Özhan Ağabey zamanında kurulan ve çok başarılara imza atmış bir branş. Bizim için çok değerli. Bir ay evvel Avrupa'daki en büyük kupa olan Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu almış bir ekip var judoda. Onlarla gurur duyuyoruz. Kendilerine teşekkür ediyoruz ve bu başarıların devamını istiyoruz. Bu bağlamda bu sponsorluk bizim için ve branşımız için çok değerli. Dinçer Beyin beşinci sponsorluğu. Onun için kendisine gönülden teşekkür ediyoruz. Bu gönülden bağlılığı bizi de çok etkiliyor. Judonun bizim için bir diğer önemi de 2024 Paris Olimpiyatları'na 24 sporcu gönderme hedefimiz var. Bunun için uğraşıyoruz. Burada judo önemli branşlardan bir tanesi. Önemli bir spor. Şu anda gönderebileceğimiz üç tane önemli sporcumuz var. Bunları daha da artırarak katılımımızı artırıp ilke imza atmak istiyoruz. Umarım bu destekle bunu başarabileceğiz" dedi.

Tunç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan ise, "Öncelikle 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. İyi ki varsınız. Hepinizle gurur duyuyorum. Tekrar gününüzü kutluyorum. Judo Galatasaray'ın en önde giden, en başarılı branşı. Maalesef taraftarlarımız futbol ve basketbol ağırlıklı. Umarım sponsorluğumuzun ardından judonun kıymeti daha da etkili olacak. Başkanımız Burak Elmas'a teşekkür ediyorum. Covid olduğum zaman aramıştı. Judonun sponsorluğunu kabul ederseniz sunalım dedi. Ben de kabul ettim. Sonra Hande Hanım aradı. Kendisine teşekkür ediyorum. 7-8 dakikalık telefon konuşmasından sonra judoya da Tunç Holding olarak katkılarımızı sunacağımı ilettim. Bugünden sonra logomuz Avrupa şampiyonu olan takımımızın kollarında oldukça nice şampiyonluklara gideceklerini temenni ediyorum" diye konuştu.

- İstanbul