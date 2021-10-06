Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı

FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk hafta maçında Galatasaray Nef sahasında, Çekya'nın ERA Nymburk ekibini 101-85 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Husumetlisini bıçaklayarak öldüren şahıs, kavgayı ayırmaya çalışan kişiyi de bacaklarından vurdu

74 yaşındaki kağıt toplayıcısı hem ağladı, hem ağlattı: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım

İki kuzen, kafede göz göre göre silahlı saldırıya uğradı! O anlar kamerada