Türkiye, Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nın son gününde karma takım müsabakalarında bronz madalya elde etti.
İtalya'nın Olbia kentinde düzenlenen organizasyonda milli takım, müsabakaların ilk turunu maç yapmadan geçti.
Çeyrek final karşılaşmasında İtalya'yı 4-1 yenen milliler, yarı finalde Fransa'ya 4-1 mağlup oldu.
Macaristan ile yaptığı bronz madalya karşılaşmasından 4-2 galip ayrılan karma takım, gençler dünya üçüncüsü oldu.
Kaynak: AA
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