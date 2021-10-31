İstanbulspor maçı sonrası karşılaşmayı değerlendiren Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Maçın başından beri her an kavga, olay çıkarabilecek bir hakem yönetimi vardı. Maçın başında göstermediği kırmız kartla rakibi maça ortak etti" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 11'inci haftasında evinde İstanbulspor'a 2-0 mağlup olan Gençlerbirliği'nde müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Metin Diyadin, maçın hakeminin performansından memnun olmadığını belirterek şunları dedi:

"Maça çıkmadan önce son 5 haftadaki çıkışımızı devam ettirmek istiyorduk. İyi konsantre olmuştuk. Maça da iyi başlamıştık ancak maçın başında Barış'ın gittiği pozisyonda hakemin kırmızı kartı vermeyişi, daha sonra Barış'ın yakaladığı pozisyonlar ve ilk ve 25 dakika çok iştahlı oynadık. Golü bulamadık, maalesef golü de yedik. İkinci yarıda yaptığımız değişiklerde oyun olarak daha da düştük. Maçın başından beri her an kavga, olay çıkarabilecek bir hakem yönetimi vardı. Maçın başında göstermediği kırmız kartla rakibi maça ortak etti. Ben Merkez Hakem Kurulu'nun bu maçı izleyip değerlendirmesini isterim." - ANKARA