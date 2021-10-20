Gençlerbirliği, Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra dar alanda top kapma oynadı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü.

Gençlerbirliği , TFF 1. Lig'in 10. haftasında 24 Ekim Pazar günü deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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