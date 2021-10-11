Göztepe'de Doğan Küçükkuru yası

SÜPER Lig'deki İzmir temsilcilerinden Göztepe'nin eski efsane futbolcularından Doğan Küçükduru, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede 67 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Göztepe'nin 1977-1978 sezonunda şampiyon olan unutulmaz kadrosunda yer alan Doğan Küçükduru, sarı kırmızılılarda 1971-1975 ve 1977-1980 yılları arasında 7 sezon forma giyip futbolu yine Göz-Göz'de bırakmıştı. A Milli Takım'da da 1 kez forma giyen Küçükkuru'nun cenazesi kulüpte tören yapılmadan, Urla Güvendik Mezarlığı'nda koronavirüs tedbirleriyle defnedilecek.