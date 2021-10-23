Göztepe-Trabzonspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'a 1-0 yenilen Göztepe'nin teknik direktörü Nestor El Maestro, kapasitelerinin altında olduklarını söyledi.

El Maestro, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, sonuç nedeniyle üzüldüklerini ancak takımla birlikte oldukları kısa zamanda yeni bir oyun yapısı ortaya koyduklarını ve fiziksel kalitelerini arttırdıklarını dile getirdi.

Özellikle ilk yarıda çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını kaydeden El Maestro, "Bu tabii ki bir süreç. Devam etmemiz gerekiyor. Bu işte yeni değilim. Performansımızı değil, aldığımız sonuçları, neden 8 puanımız olduğunu soracaklar. Bu tabii ki zor bir durum. Geliştirmemiz gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Örneğin maç kazanmak için attığımız 20 şuttan en az 1'ini gole dönüştürmemiz lazımdı. Daha iyi şeyler yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Yeni şeyler denediklerini ve yakaladıkları pozisyonları gole çevirmeleri gerektiğini belirten El Maestro, "Mesela Yalçın, Lourency veya Adis'ten biri pozisyonları değerlendirse, sonuç olarak farklı şeyler konuşacaktık." diye konuştu.

Hakemler hakkında konuşmayı sevmediğini kaydeden El Maestro, "İkinci yarı daha farklıydık. İlk yarıdaki eforu 90 dakika boyunca göstermeleri mümkün olamayabiliyor. Ancak biz ilk yarıdaki performansımızı maç geneline yaymak için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.