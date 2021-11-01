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Hacılar Fevzi Mercan Stadyumu'nda sezonun ilk maçı oynandı - Son Dakika

Hacılar Fevzi Mercan Stadyumu'nda sezonun ilk maçı oynandı

01.11.2021 10:52
Hacılar Fevzi Mercan Stadyumu'nda sezonun ilk maçı oynandı

Hacılar Fevzi Mercan Stadyumu, sezonun ilk maçını Hacılar Erciyesspor ile Şekerspor arasında oynanan müsabakayla açtı.

Hacılar Fevzi Mercan Stadyumu, sezonun ilk maçını Hacılar Erciyesspor ile Şekerspor arasında oynanan müsabakayla açtı. 3-2 Şekerspor'un kazandığı maç sonrasında konuşan Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, maçın centilmence geçtiğini belirterek Hacılar Erciyesspor'un önümüzdeki maçlarda daha iyi sonuçlar elde edeceğini söyledi.

Maç öncesinde her iki takımın oyuncu, teknik heyet ve hakemlerle görüşen Başkan Özdoğan, Hacılar Erciyesspor oyuncularıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Özdoğan, maçı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal'la birlikte izledi. Tribünlerin dolduğu Hacılar Fevzi Mercan Stadyumu'nda oynanan ve 3-2 Şekerspor'un galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından açıklama yapan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, maçın centilmence geçtiğini belirterek Hacılar Erciyesspor'un önümüzdeki maçlarda daha iyi sonuçlar elde edeceğini belirterek şöyle konuştu;

"Sahamızda ilk maçımızı yaptık mükemmel bir atmosfer vardı. Seyircimiz tribünleri doldurdu. Hacılarımıza yakışan bir kitle ile maçımızı izledik. Gönül isterdi ki galip ayrılalım. Ama son dakikalara kadar galibiyeti kovaladık nasip olmadı. Centilmence bir mücadeleydi, güzel bir sezon olmasını diliyorum. Futbolcularımız oyundan hiç kopmadı, biz takımımıza güveniyoruz, önümüzdeki maçlara bakacağız." - KAYSERİ

Hacılar Fevzi Mercan Stadyumu'nda sezonun ilk maçı oynandı
Hacılar Fevzi Mercan Stadyumu'nda sezonun ilk maçı oynandı
Hacılar Fevzi Mercan Stadyumu'nda sezonun ilk maçı oynandı
Hacılar Fevzi Mercan Stadyumu'nda sezonun ilk maçı oynandı
Hacılar Fevzi Mercan Stadyumu'nda sezonun ilk maçı oynandı
Hacılar Fevzi Mercan Stadyumu'nda sezonun ilk maçı oynandı

Bilal Özdoğan, Hacılar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hacılar Fevzi Mercan Stadyumu'nda sezonun ilk maçı oynandı - Son Dakika Spor


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