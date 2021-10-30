Hatayspor-Beşiktaş maçının ardından

SporToto Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Atakaş Hatayspor'a 1-0 yenilen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, yedikleri golün kendilerine yakışmadığını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Yalçın, kazanmak amacıyla Hatay'a geldiklerini ancak maçı kaybettiklerini aktardı.

Deplasman oyunlarında bu sene çok ciddi sorunlarının olduğunu belirten Yalçın, şöyle devam etti:

"Bunu oyuncularla konuştuk. Nasıl olması gerektiğiyle ilgili, nasıl mücadele etmemiz gerektiğiyle ilgili ancak bugün oynadığımız oyuna baktığımız zaman hani deplasman oyunlarındaki performansların çok değişmediğini gördük. Özellikle yediğimiz gol bize yakışmadı, hani bir amatör takım bile belki böyle goller yemiyor artık. Çok basit bir top kaybıyla oynanmaması gereken bir topla ilgili çok basit bir gol yedik. Bu konuyu 2 seneden beri sürekli tartışıyoruz. Normalde böyle şeyler bizim takımımızda olmuyor ama hatalar oyunu, oyuncular bazen hata yapabiliyor, basit düşünebiliyor oyun içerisinde."

"Sezon başından beri bize yapılanlar zaten ortada"

Bir gazetecinin iptal edilen golle ilgili değerlendirmesini sorması üzerine Yalçın, şu cevabı verdi:

"Yani pozisyonu bilmiyorum şimdi yorum yapmayayım. Ofsayt verdi ama gol mü ofsayt mı onu bilemiyorum ama şunu söyleyebilirim; Cüneyt Hoca'yla ilgili değil, genelde sezon başından beri oynadığımız oyunlarda maalesef bizim maçlarda beklentinin çok altında yönetimler var, inanılmaz hatalar oluyor. Yediğimiz goller, verilmeyen penaltılar, yani sarı kartlar, bugün kaç tane sarı kart olması lazım, hepsini es geçti hiçbirini göstermedi. Sürekli ucuz hareketler yapan oyuncular sahada, sürekli yere yatan, ölmüş gibi davranıp 1 saniye sonra tekrar kalkıp oyuna girip aynı performansla devam eden oyuncular, tabi hakemlerin bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Bu kadar ucuz faulleri vermemesi gerekiyor, kartları çıkarması gerekiyor"

Bir gazetecinin bu sezon yedek kulübesinden çok fazla verim alamadıklarını ve bununla ilgili neler düşündüğünü sorması üzerine Yalçın, ellerinden geldiğince bireysel performanslara baktıklarını, oyunun gidişatına göre de yeni oyuncular oynattıklarını söyledi.

Oyuncuların biraz daha istekli, arzulu oynamaları, hangi camiada olduklarını biraz daha anlamaları gerektiğine dikkati çeken Yalçın, "İnşallah hatalarımızı, neleri yanlış yapıyoruz onlara bakıp en kısa sürede onları düzeltmeye çalışacağız." diye konuştu.