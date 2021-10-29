Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Basına kapalı yaklaşık 1 saat süren antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, dar alan ve hava topu çalışması yaptı.
Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Kaynak: AA
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