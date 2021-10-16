Fenerbahçe Safiport - Çankaya Üniversitesi: 89 - 57

SALON: Fenerbahçe Metro EnerjiHAKEMLER: Ziya Özorhon, Münevver Özemre, Haldun Çoban FENERBAHÇE SAFİPORT: Tuğçe Canıtez 4, McBride 15, Olcay Çakır Turgut 12, Williams 14, Iagupova 29, Şerife Alperi Onar 10, Banu Şimşek, Ayşe Yılmaz, Bazoukou, Manolya Kurtulmuş 5ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: Prince 15, Özge Kavurmacıoğlu, White 18, Kübra Erat, Kizer 10, Ecem Kazar, Elif Dila Bayrak, Aleyna Fatma Cengizhan, Melike Tuğba Oral, Dikaioulaku 6, Tuğçe Murat 81. PERİYOT: 26-20DEVRE: 38-373. PERİYOT: 66-495 FAULLE ÇIKAN: 35.06 Kizer (Çankaya Üniversitesi)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin açılış maçında Fenerbahçe Safiport, Çankaya Üniversitesi'ni 89-57 mağlup etti.
Kaynak: DHA
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