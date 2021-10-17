Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında OGM Ormanspor, konuk ettiği UMF Yapı İzmit Belediyespor'u 94-57 yendi.
Başkentte Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanan mücadelede ev sahibi takım, ilk çeyreği 26-12 önde geçti. İkinci periyotta farkı iyice açan OGM Ormanspor, devreye de 50-24 üstün girdi.
İyi oyununu maçın ikinci yarısında da sürdüren ve son çeyreğe 68-35 önde giren OGM Ormanspor, karşılaşmayı 94-57 kazandı.
Kaynak: AA
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