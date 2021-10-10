Salon: 90. Yıl
Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Tolga Edis
Semt77 Yalovaspor: Cosey, Jones 20, Oğulcan Baykan 3, İsmail Kerem Gülmez, Emir Gökalp, Williams 12, Can Altıntığ 4, İlkan Karaman, Conklin 9, Lee 12, Mert Celep 3, Muhammed Doğan Şenli
HDI Sigorta Afyon Belediyesi: Tarolis 9, Mertan Mutlu, Andric 5, Bilgehan Diril, Efe Tırpancı 4, Onur Özkapıcı, Shorter, Buckner 9, Efe Beşok 13, Ayberk Olmaz, Hüseyin Çevirgen, Campbell 11
1. Periyot: 14-11
Devre: 20-20
3. Periyot: 32-33
5 faulle çıkanlar: 39.30 Lee (Semt77 Yalovaspor)
ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Semt77 Yalovaspor, sahasında karşılaştığı HDI Sigorta Afyon Belediyesi'ni 63-51 yendi.
Kaynak: AA
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