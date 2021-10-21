İşitme Engelliler Avrupa Basketbol Şampiyonası

Gamze Açar'ın ölümüyle ilgili konuşan tanıktan tüyler ürperten sözler: Çığlığı, feryat eder gibi yanık bir sesti

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "Ziyaretler için benden izin aldı" sözleriyle ilgili konuştu: Parti terbiyemiz böyle