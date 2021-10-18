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İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası - Son Dakika

İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası

18.10.2021 20:11
İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası

İtalya'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı, A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Litvanya'ya 62-51 yenildi.

İtalya'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı, A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Litvanya'ya 62-51 yenildi.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk çeyreği 14-14 tamamlanırken, milli takım, devre sonunda soyunma odasına 28-27 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte üstünlüğü ele geçiren Litvanya, final periyoduna 43-40 önde girdi. Son periyotta farkı biraz daha açan Litvanya, sahadan 62-51 galip ayrıldı.

Gruptaki üçüncü maçında ilk yenilgisini yaşayan ay-yıldızlı ekip, ikinci olarak üst tura çıktı. Milli takım, B Grubu'nun üçüncüsüyle 20 Ekim Çarşamba günü çeyrek finalde karşılaşacak.

basketbol, Litvanya, İtalya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası - Son Dakika Spor


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