İtalya'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı, A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Litvanya'ya 62-51 yenildi.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk çeyreği 14-14 tamamlanırken, milli takım, devre sonunda soyunma odasına 28-27 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte üstünlüğü ele geçiren Litvanya, final periyoduna 43-40 önde girdi. Son periyotta farkı biraz daha açan Litvanya, sahadan 62-51 galip ayrıldı.

Gruptaki üçüncü maçında ilk yenilgisini yaşayan ay-yıldızlı ekip, ikinci olarak üst tura çıktı. Milli takım, B Grubu'nun üçüncüsüyle 20 Ekim Çarşamba günü çeyrek finalde karşılaşacak.