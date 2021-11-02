İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından N Kolay'ın isim sponsorluğunda 7 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek 43. İstanbul Maratonu heyecanı, fuarla başlayacak.

Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 4- 6 Kasım'da İstanbul Maraton ve Spor Fuarı düzenlenecek.

Sporseverlerin buluşma noktası olacak fuarda çeşitli aktiviteler yapılacak.

Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düzenlenemeyen fuarda spor etkinlikleri, sahne gösterileri, özel şovlar, söyleşiler ve interaktif oyunlar yer alacak. İstanbul Maraton ve Spor Fuarı'nda 6 Kasım Cumartesi günü ise 4-13 yaş arasında çocukların katılacağı Çocuk Maratonu koşulacak.