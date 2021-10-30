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İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçından notlar - Son Dakika

İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçından notlar

30.10.2021 19:07
İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçından notlar

Süper Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, geçen haftaki Aytemiz Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre 2 oyuncu değişikliğiyle sahada yer aldı.

Süper Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, geçen haftaki Aytemiz Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre 2 oyuncu değişikliğiyle sahada yer aldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada, ligin 10. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'de yer alan kaleci Berke Özer ile Serdar Dursun'un yerine, kaleci Altay Bayındır ile Valencia'ya ilk 11'de yer verdi.

Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Biright Osayi-Samuel ile Serdar Aziz ve Mesut Özil kadroda yer almazken Brezilyalı oyuncu Luiz Gustavo ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Fenerbahçe karşılaşmaya; Altay Bayındır, Kim, Tisserand, Szalai, Gustavo, Zajc, Nazım Sangare, Ferdi Kadıoğlu, Valencia, Pelkas, Rossi ilk 11'i ile çıktı.

İttifak Holding Konyaspor'da 2 değişiklik

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut da geçen haftaYukatel Kayserispor ile yaptıkları maçın 11'ine göre takımını 2 değişiklikle sahaya sürdü.

Tecrübeli teknik adam, Yukatel Kayserispor maçının ilk 11'inde yer alan Ahmed Hassan ve Hadziahmetovic'in yerine Cikalleshi ve Soner Dikmen'i ilk 11'e dahil etti.

Konyaspor karşılaşmaya; Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Serdar Gürler, Oğulcan Ülgün, Soner Dikmen, Bytyqi, Cikalleshi, Çekiçi ilk 11'i ile başladı.

Yeşil-beyazlı ekipte, sakatlığı nedeniyle Ahmed Hassan kadroda yer almadı.

Öte yandan Konyasporlu taraftarlar, yüzde 50 kapasiteye yakın tribünlerdeki yerini aldı.

Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçından notlar - Son Dakika Spor


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